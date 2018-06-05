Глава управления здравоохранения Алматы: наплыва больных менингитом в клиниках нет

Серикбол Мусинов выразил соболезнования родным умерших от болезни в Алматы.

Соболезнования родным умерших от менингита в Алматы выразил глава управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов на брифинге, где обсуждалась ситуация с менингококковой инфекцией в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От медицинской общественности города Алматы, управления здравоохранения выражаю глубочайшее соболезнование родным и близким по поводу несвоевременной кончины наших граждан, которых мы потеряли в связи с тяжелейшим заболеванием. Это большая потеря для семьи и для нас, медицинских работников», - сказал С. Мусинов.

Глава горздарава также отметил, что наплыва больных в клиниках нет, и коек для пациентов достаточно.

«В среднем в больницы приезжают до 500 человек в сутки. Хочу заверить, что всеми силами и средствами, в том числе и человеческими кадрами город обеспечен. Создан соответствующий штаб, в инфекционных больницах достаточное количество коек. В частности, в детской инфекционной больнице 360 коек, во взрослой - 190 коек. Дополнительно мы развернули 30 коек в детской городской клинической больнице. В приемном отделении развернули 10 постов, привлекли специалистов из соответствующих территориальных поликлиник. Аналогичная работа во взрослой инфекционной больнице. Лекарственными средствами все наши медицинские организации и бригады скорой помощи полностью обеспечены. Также в детском центре неотложной медицинской помощи в случае необходимости подготовили посты оказания консультативной помощи. Коечный фонд достаточный, перегрузки нет», - добавил он.

Кроме того, спикер сообщил, что все поликлиники проводят профилактику и консультацию для населения. Врачи также совершают обходы по дворам и информируют население о менингите. В связи с большой обращаемостью, увеличилось количество карет скорой помощи.

«В обычные дни на станции скорой медицинской помощи работает 177 бригад, сегодня их 188 в круглосуточном режиме», - заключил он.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 48 случаев с подозрением на менингококковую инфекцию, в 41 - подтвержденных. Всего от молниеносной формы менингококковой инфекции умерло шесть человек: четверо взрослых, двое из них дети.

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