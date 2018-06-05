Миллионер вырыл 60-метровый бункер от бомб КНДР, но сядет за убийство

Миллионер не хотел, чтобы рабочий знал, где находится тоннель, поэтому сам возил его к себе домой. В дороге он заставлял его надеть непрозрачные очки и пытался убедить, что едет в другой штат.

Американскому миллионеру грозит длительное тюремное заключение из-за гибели рабочего, который строил под его домом бомбоубежище на случай войны с Северной Кореей. Об этом сообщает издание New York Times.

27-летнему Дэниелу Беквитту (Daniel Beckwitt) из американского города Бетесда, штат Мэриленд, заработавшему несколько миллионов долларов на биржевой торговле, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в убийстве второй степени (намеренном, но не планировавшемся заранее). Первое преступление наказывается тюремным заключением на срок до 10 лет, второе — на срок до 30 лет.

В сентябре 2017 года в доме Беквитта вспыхнул пожар. Когда огонь потушили, на цокольном этаже нашли обугленное тело обнаженного мужчины. Рядом обнаружился подземный ход глубиной 6 метров и сообщающийся с тоннелем длиной 61 метр.

Как выяснилось, Беквитта напугали новости о межконтинентальных баллистических ракетах, которые запускала Северная Корея. Он решил, что ему нужен бункер, где можно укрыться в случае ядерной войны. Строительством подземного тоннеля занимался 21-летний Аскиа Хафра (Askia Khafra). Миллионер не хотел, чтобы рабочий знал, где находится тоннель, поэтому сам возил его к себе домой. В дороге он заставлял его надеть непрозрачные очки и пытался убедить, что едет в другой штат.

Несмотря на богатство, Беквитт жил в окружении хлама и груды мусора, а для подачи электричества в подземный ход использовал гирлянду удлинителей, поэтому пожар был неизбежен. Адвокат утверждает, что миллионер пытался вытащить рабочего из огня, но только обжег лицо и надышался дымом. Причиной гибели Хафры, по заключению судмедэксперта, стало отравление продуктами горения и ожоги.

В апреле сообщалось, что во время правления Барака Обамы под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер. Строительство убежища заняло около семи лет и обошлось американскому бюджету в 376 миллионов долларов.



Источник: Lenta.ru

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