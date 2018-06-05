В Алматы в связи с дорожными работами перекроют часть улиц

Туннельная часть дороги Аль-Фараби – Жарокова будет перекрыта. Также перекроют участки улиц Яссауи, Навои, Макатаева.

На некоторых улицах южной столицы будет ограничено транспортное движение, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По улице Яссауи от улицы Шаляпина до улицы Толе би движение транспортных средств будет перекрыто 6 июня с 7.00 до 20.00 часов из-за укладки асфальтобетонного покрытия.

С 7 по 9 июня дорогу перекроют по улице Навои от улицы Биржана до проспекта Аль-Фараби.

Также туннельная часть дороги будет перекрыта на транспортной развязке Аль-Фараби – Жарокова с 9 по 10 июня.

В связи с демонтажом трамвайных путей по улице Макатаева, движение транспортных средств будет перекрыто от проспекта Назарбаева до улицы Кунаева с 9 по 25 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!