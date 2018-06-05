В Астане прошло заседание штаба по профилактике инфекционных заболеваний

Алексей Цой дал поручение организовать доступную вакцинацию для желающих в частных клиниках, не допустить роста цен на вакцину, отработать логистику работы скорой помощи.

Очередное заседание штаба по профилактике инфекционных заболеваний под председательством вице-министра здравоохранения Алексея Цоя прошло сегодня в Астане. Эксперты озвучили статистику и новости дня, а также утвердили план на предстоящие дни, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным руководителя эпидемиологического надзора КООЗ Розы Кожаповой, на данный момент в стране 58 подтвержденных случаев заболевания менингитом, за 5 июня в больницы поступило 2 человека с подозрением на менингококковую инфекцию (1 – Астана, 1 –Алматинская область). Из 58 случаев 13 – с летальным исходом (4 – Алматинская область, Кызылординской области – 1, ЮКО – 2, Алматы - 6). Годовой показатель заболеваемости по Алматы – 1,7 на 100 тысяч населения.

«В целом по Алматы зарегистрировано 32 обращения пациентов с подозрением на менингококковую инфекцию, из них 27 подтверждены лабораторно, в 5-ти – диагноз установлен по клиническим показаниям. Сегодня в Алматы был зарегистрирован 1 случай обращения с подозрением, но на данный момент диагноз уточняется. Это взрослый 96 года рождения. Диагноз будет после клинического наблюдения и результатов лабораторного анализа», - сказала она.

Очаги заболевания: Алматы и Алматинская область, Астана, Кызылорда. Штаб проводит мониторинг ситуации 2 раза в день. На уровне скорой помощи организована диагностика и госпитализация в инфекционные стационары лиц с подозрением на менингококковую инфекцию. Сформированы дополнительные бригады скорой помощи. На догоспитальном этапе при транспортировки пациента с подозрением на эту инфекцию обеспечивается кислород, сосудистый доступ, мониторинг жизненно важных показателей.

«Работа поликлиник организована с 8:00 до 20:00 по скользящему графику с обеспечением работы дежурных врачей в субботу и воскресные дни до стабилизации эпидемиологической ситуации. В приемных покоях и стационарах обеспечена медицинская сортировка пациентов по 3H-системе с учетом их состояния. Выделены дополнительные кадры в приемных покоях, открыты дополнительные кабинеты для осмотра самостоятельно обращающихся пациентов. В приемных покоях, где много самостоятельно обратившихся людей, также работают психологи для предотвращения социальной напряженности», - продолжила Кожапова.

Отчитываясь перед вице-министром, руководство управления здравоохранения в Алматы отметило динамику спада обращений. В ЮКО же было выявлено 505 контактных лиц и 2 носителя. В Алматинской области врачи начали подомовой обход с проверками и разъяснением симптомов, а также в мечетях. По их данным, в области работает 166 бригад скорой помощи. Ежедневно они регистрируют 600 обращений, 80 пациентов поступают в больницы с подозрением на менингококковую инфекцию.

Затем Алексей Цой поинтересовался у представителей управления здравоохранения области о состоянии городской больницы Каскелена.

"Какие проблемы со стационаром? Почему обсуждается готовность какая-то?" - спросил он.

- Каскеленская городская больница нуждается в ремонте. В данной ситуации проводятся все мероприятия лечебно-профилактические, но больница довольно старая.

- Вопрос перед акиматом ставили?

- Мы планируем поставить этот вопрос и решить в ближайшее время.

- Давайте так. Не в ближайшем будущем, а прям сегодня начните. Понятно, что капитальный ремонт долгая вещь, но там простые моменты есть. Там у вас совсем неприглядный вид. Где главврач, он есть здесь?

- Он в Алматинском регионе. На связи его нет.

- Сколько лет он там работает уже?

- 25

- Вот бардак. Значит с этим главным врачом надо разбираться. Как он за 25 лет больницу довел до этого состояния. Другие больницы и без денег содержат в хорошем состоянии. За неделю ключевые моменты, где есть трещины, и где можно провести текущий ремонт – решите. Главврач засиделся – 25 лет, как можно столько работать? И при этом в таком состоянии содержать. Почему тревогу не бьет?"

По результатам Алексей Цой дал поручение организовать доступную вакцинацию для желающих в частных клиниках (без очередей), не допустить роста цен на вакцину, отработать логистику работы скорой помощи (чтобы везли в ближайшую больницу).

Татьяна Ковалева, Астана

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