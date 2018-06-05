Казахстанец, приговоренный за соучастие в Бостонском теракте, будет освобожден досрочно

В настоящее время Диас Кадырбаев отбывает наказание в федеральной тюрьме «Big Spring» штата Техас США.

Казахстанец Диас Кадырбаев, осужденный при расследовании теракта, совершенного братьями Царнаевыми в Бостоне, будет освобожден досрочно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В настоящее время Диас Кадырбаев отбывает наказание в федеральной тюрьме «Big Spring» штата Техас США.

«Мы рады сообщить, что в ближайшее время наш соотечественник окажется на свободе. После этого он будет передан миграционной службе США (в связи с истечением срока его визы) для последующего выдворения из страны. Благодаря хорошему поведению нашего соотечественника освободят раньше полного срока. Предварительно освобождение Д. Кадырбаева намечено на 23 июля 2018 года», - отмечается в сообщении МИД РК.

Как сообщается, МИД РК прилагает все необходимые усилия для ускорения процедуры возвращения Диаса Кадырбаева на родину. По имеющейся информации, он находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

«Сотрудники Посольства Казахстана в США посетят Д. Кадырбаева в первой половине июня текущего года. Сотрудники Посольства РК в США находятся на связи с отцом нашего соотечественника Муратом Кадырбаевым», - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве РК.

Казахстанец Диас Кадырбаев был приговорен в июне 2015 года к 6 годам тюремного заключения в США при расследовании теракта, совершенного братьями Царнаевыми в Бостоне в апреле 2013 года.

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