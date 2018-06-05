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В Комитете гражданской авиации прокомментировали жалобы пассажиров на тарифы

Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливаются перевозчиком.

Фото : Condé Nast Traveler5 июня 2018, 19:51

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК обратился к пассажирам через соцсети, сообщает zakon.kz.

Учитывая участившиеся жалобы со стороны пассажиров на внедрение в последнее время некоторыми казахстанскими авиакомпаниями тарифов без возможности провоза багажа, информируем, что согласно действующему законодательству Республики Казахстан на воздушном транспорте устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 кг вне зависимости от вида и размера тарифа. При этом, общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливаются перевозчиком.

​Применение казахстанскими авиакомпаниями тарифов без предоставления права бесплатного провоза багажа является нарушением норм действующего законодательства РК, - говорится в сообщении.

В случае нарушения и отказа от перевозки багажа пассажиры могут обжаловать действия авиакомпании в судебном порядке или обратиться в Комитет гражданской авиации для привлечения авиакомпании к ответственности.


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