В Алматинском зоопарке усыпят львицу Симбу
Хищник с 2016 года страдает бронхопневмонией.
Фото : Instagram5 июня 2018, 20:00
Об этом вынужденном шаге, директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев написал на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.
Животное уже не вылечить, а подходящих условий для него создать не сумели.
"Вынужден поделиться с вами нехорошей новостью, сегодня я отдал свое распоряжение на усыпление моей любимой Симбы. С 16-го года мы пытались облегчить ее страдания, но рецидивирующая бронхопневмония не дает Симбе дышать, а мы не можем с этим ничего поделать, а смотреть на это невозможно. Прощай...! Я верю, что мы добьемся строительства домов для животных с вентиляцией!" - написал Ержан Еркинбаев.
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