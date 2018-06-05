Посол Македонии сочинил песню к юбилею столицы Казахстана

Песня будет презентована на благотворительном концерте 9 июня в столице Казахстана.

Посол Македонии в Казахстане Илия Псалтиров сочинил песню специально к 20-летию Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Я лично написал официальную песню этого концерта на трёх языках: английском, казахском и русском. Планирую её исполнить непосредственно на концерте», - сказал посол на брифинге в СЦК.

Название песни соответствует названию благотворительного концерта «Happy Birthday, Astana!».

«Хотим показать, что мы не только занимаемся дипломатией, но у нас есть и другие таланты, поэтому мы использовали эту возможность с нашими друзьями из Дипломатического клуба», – сказал посол Македонии.

Благотворительный концерт направлен на поддержку социально-значимых проектов Астаны. Он состоится 9 июня в 19:00 в киноконцертном зале «Казмедиа холл». Стоимость билета – 2000 тенге. На что будут направлены средства от продажи билетов, организаторы пока не сообщают.

«Деньги от спонсоров уже поступают, местные бизнесмены откликнулись на мероприятие. Также идёт продажа билетов. Затем оргкомитет будет принимать решение о том, как полученные средства распределить. Мы уже получили много заявок от частных и государственных благотворительных фондов. Непосредственно на самом концерте мы уже объявим, куда будет направлена собранная сумма», – отметил сопредседатель Дипломатического бизнес-клуба Исламбек Салжанов.

Дипломатический бизнес-клуб создан как неформальная площадка для укрепления контактов дипломатического корпуса и казахстанских бизнесменов.

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