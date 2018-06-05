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Бывший премьер-министр Кыргызстана взят под стражу

Сапара Исакова обвиняют в коррупции.

Фото : rus.azattyk.org5 июня 2018, 20:45

Первомайским районным судом г.Бишкек сегодня изменена мера пресечения бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия, сообщает Кабар.

Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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