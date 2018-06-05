В Интернет попала уникальная запись разговора Ислама Каримова и Шавката Мирзиеева

Узбекские политики обсуждают строительство дорог в Ташкенте.

В YouTube выложены кадры разговора первого президента Узбекистана Ислама Каримова с тогдашним премьер-министром страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz.

Каримов и Мирзиеев, вместе с чиновниками, на узбекском языке обсуждают строительство дорог в Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента.

Видео опубликовано от имени информационного портала UzNews uz. Когда и кем сделано видео, не указывается.

Ислам Каримов узбекский государственный и политический деятель, первый Президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.

Шавкат Мирзиеев - Президент Республики Узбекистан с 14 декабря 2016 года.

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