Юлия Путинцева уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (98-й номер рейтинга WTA) проиграла в ¼ финала «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Наша соотечественница билась против американки Мэдисон Киз (13), финалистки US Open-2017. Вначале соперницы уверенно брали «свои» геймы, а затем при счете 3:3 Путинцева сделала брейк. Но, данного преимущества для победы в партии Юлие не хватило, когда казахстанка подавала на сет, Киз также взяла чужую подачу – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, перед которым Путинцева отыграла два сет-бола.

На тай-брейке казахстанка сразу же вырвалась вперед на два очка, однако, и здесь она не сумела довести ситуацию до победы. Первая партия осталась за Киз - 7:6 (7:5).