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Вакцинация паломников от менингита начинается в Жамбылской области

На данный момент эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в регионе стабильная.

Фото : Сунна Портал5 июня 2018, 21:17

Вакцинация паломников, отправляющихся в хадж, начнется в Жамбылской области с 8 июня, сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья Берик Жаркынбеков, передает Sputnik Казахстан.

Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, Берик Жаркынбеков отметил, что в январе был зарегистрирован один случай менингококковой инфекции в Таразе. Летальных случаев нет.

"Вакцинация от менингита требуется только лицам, выезжающим в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. У нас в области вакцинация паломникам будет проводиться в городской поликлинике №1 с 8 июня текущего года", — сказал Жаркынбеков.

По словам главы департамента, на территории Жамбылской области эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции стабильная.

В Казахстане с начала года из-за инфекционного заболевания скончались 13 человек. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.

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