На предприятие в Костанае совершено разбойное нападение

Общий ущерб от похищенного составил более двух с половиной миллионов тенге.

Полицейскими Северного отдела полиции УВД города Костаная раскрыто разбойное нападение, совершенное на одном из предприятий города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим следам» задержаны трое подозреваемых в возрасте 39, 33 и 32 лет, ранее судимые, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Мужчины похитили автомобиль «Газель», около 200 килограммов цветного металла, деньги и талоны на топливо. Общий ущерб от похищенного составил более двух с половиной миллионов тенге.

«Полицейскими установлено, что в ночь на 12 мая мужчины проникли на территорию предприятия по приему металла. Один из подозреваемых стал держать сторожа, двое других разошлись по территории. Злоумышленники вынесли с помещения мешки с медью и загрузили похищенное в автомашину «Газель», вытащили с сейфа талоны и деньги. После чего, грабители вывезли похищенный металл и сдали в одном из пунктов по приему металла в поселке Затобольск», — сообщили в ДВД.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч.3 УК РК «Разбой», подозреваемые арестованы.

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