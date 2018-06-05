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В одном из алматинских микрорайонов горит здание банка

Возгорание произошло в Ауэзовском районе.

Фото : Sputnik Казахстан5 июня 2018, 21:55

Алматинцы позвонили на пульт "101" ДЧС в департамент по ЧС с сообщением о сильном задымлении в здании, в котором располагаются два магазина техники и банк. Дым идет из подвального помещения, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Первые пожарные расчеты прибыли через четыре минуты после вызова

"В 20:33 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о сильном задымлении в подвальном помещении по адресу: Ауэзовский район, 2 микрорайон, Аксай 4, дом 30. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 20:37. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова", — сообщила Баймухамбетова.


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