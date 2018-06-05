Сборная Казахстана по футболу разгромила сборную Азербайджана

Победа стала второй для нашей команды в текущем году.

Сборная Казахстана одержала крупную победу над командой Азербайджана в товарищеском матче в Астане, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Подопечные Станимира Стоилова обеспечили себе комфортное преимущество уже в первые 15 минут матча благодаря голам нападающего «Астаны» Романа Муртазаева и его одноклубника Серикжана Мужикова.

Во втором тайме хозяева поля уверенно контролировали ход поединка и не дали игрокам Азербайджана не только забить ответный мяч, но и не позволяли создавать у ворот Ненада Эрича опасных моментов. А на последней минуте основного времени матча Бактиер Зайнутдинов довел счет до разгромного - 3:0.

Эта победа стала второй для нашей команды в текущем году (в конце марта в Будапеште была обыграна сборная Венгрии со счетом 3:2). Стоит также добавить, что ранее в личных встречах этих соперников никто не праздновал победу с перевесом в два мяча. Матч на «Астана Арене» посетили свыше 22 тысяч зрителей.

Казахстан – Азербайджан 3:0 (2:0)

Голы: Муртазаев 12, Мужиков 14, Зайнутдинов 90

5 июня. Астана. «Астана Арена». 22 500 зрителей