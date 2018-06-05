Лифт в алматинской многоэтажке грозит сорваться

В ЖКХ говорят: при сдаче дома в эксплуатацию всё работало исправно.

Лифты алматинской новостройки держат в страхе жильцов. Люди боятся заходить в кабины: они стали неуправляемыми. Поэтому даже те, кто живёт на последнем этаже, предпочитают ходить по лестнице, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Настоящий шок Нуршида Айтбаева пережила несколько дней назад. Вместе с мужем и друзьями они зашли в лифт, однако до своего этажа не доехали. Кабина вдруг понеслась вниз!

- Лифт доехал на шестого этажа, начал резко опускаться вниз. И где-то после первого этажа, между 1 и минус 1 или минус 2, он застрял. Я хотела позвонить, не было связи. И вот мы стояли вчетвером, ждали. Он очень опасный. Когда садишься в лифт, вечно какой-то грохот. То сверху, то снизу, то он раскачивается, - говорит жительница дома Нуршида Айтбаева.

Но и до этого случая жильцы предпочитали ходить пешком. Стали бояться после того, как в соседнем доме едва не пострадал пенсионер. Кабина, в которую он вошел, сорвалась с пятого этажа и пролетел до уровня паркинга! Чтобы сходить в магазин или вывести троих детей на прогулку, Анар Ищяновой приходится спускаться с 11 этажа по лестнице! Но мера эта – вынужденная: в лифте с детьми она застревала уже пять раз.

В ЖКХ говорят: при сдаче дома в эксплуатацию всё работало исправно. Сбои, которые происходят в последнее время, объясняют несколькими причинами.

- Лифт - это технически сложное устройство, которое зависит от многих факторов. От скачка напряжения. От того же жителя, который неаккуратно заносил туда мебель, повредил датчик, попал туда песок, мусор, - объясняет председатель ТОО «Лига ЖКХ» Нурахмет Кошумбаев.

В строительной компании о проблеме знают. Уже приезжала спецкомиссия. Результаты обследования объявят в ближайшее время. Но что бы они ни показали, жители новостройки требуют полной замены лифтов.

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