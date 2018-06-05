В Таразе уволили няню, успокаивавшую детей похлопыванием

Видеоролик разбирают в полиции.

В Таразе уволили няню ясельной группы, которая ославилась на всю область благодаря весьма спорным методам воспитания. Одна из матерей сняла, как женщина до слез доводит маленькую воспитанницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Автор душераздирающих кадров заверяет: нянечка одного из известных частных детских садов ударила девочку двух лет. В детсад ребенок не проходил и месяца.

Сама нянечка заявила, что воспитанницу не била, а успокаивала похлопыванием в ладоши. Правда, почему после этого девочка стала рыдать, объяснить не смогла.

Женщину, которая проработала не один год, в итоге уволили. А видеоролик теперь разбирают в полиции. Там должны выяснить, действительно ли был удар. Родители девочки говорят, что теперь у их дочери проблемы со здоровьем.

- Ребенок очень был расстроенным, домой пришли, она начала истерить, ночью несколько раз из носа шла кровь. Она взрослых боится, когда рядом незнакомый человек мимо проходит, пугается. Истерит дома, начинается истерика. Я спрашивала: апке урдыма? Она говорит: урды, - рассказывает мама девочки Адина Мыркалыкова.

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