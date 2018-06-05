Елеусинов оказался тяжелее соперника

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов прошел процедуру взвешивания перед боем в Лондоне, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

В день взвешивания Елеусинов (1-0-0,1КО) не уложился в лимит полусреднего веса – до 147 фунтов (66,68 килограммов), а показал на весах – 149,5 фунта (67,81 килограммов). Правда, повода для волнения у команды казахстанского боксера не было, так как в не титульных боях небольшой перевес по договоренности сторон допустим.

Соперник казахстанца, венгерский боксер Златан Шабо (23-11-0,10КО), вес выполнил – 146 фунтов (66,22 килограмма). И это с учетом того, что Шабо принял вызов всего за несколько дней до боя.

Напомним, что оппонентом Елеусинова в этом поединке должен был стать другой венгерский боксер, Габор Горбич. Однако, во время подготовки к бою Горбич получил травму и вынужден был отказаться от выхода на ринг.

После взвешивания Елеусинов и Шабо провели дуэль взглядов и обменялись дружеским рукопожатием.

Поединок Данияра Елеусинова и Златана Шабо состоится 6 июня в спортивном комплексе «York Hall» в Лондоне.