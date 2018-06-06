Три человека пострадали в результате ночного ДТП в Алматы

В результате ДТП возникла пробка.

Серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Байтурсынова и Бухар-Жырау, сообщает корреспондент zakon.kz.

Lexus ехал вверх по Байтурсынова, и когда автомобиль пересекал Бухар-Жырау справа, ему наперерез, выскочил автомобиль KIA Rio, чей водитель, со слов очевидцев, проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Lexus протаранил KIA, машины стукнулись передками, от удара их завертело, и они ударились еще и боком. Осколки стекла густо засыпали этот участок улицы Байтурсынова. На месте ДТП возникла пробка.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель и пассажир Lexus и водитель KIA Rio. "Скорая" госпитализировала их.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.

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