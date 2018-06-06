Елжан Биртанов - Скорая помощь не должна выезжать, чтобы мерить давление
Министр здравоохранения раскритиковал, то как в больницах распределяют приоритеты.
Фото : YouTube6 июня 2018, 01:12
Во время посещения талгарской больницы Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался по поводу эксплуатации машин скорой помощи. По его мнению, их не всегда используют по прямому назначению, сообщает zakon.kz.
Соответственно, недостаток карет, которые должны выезжать только на вызовы, приводит к их нехватке.
- Диспетчеры должны научится дифференцировать вызовы. Иначе никаких машин не хватит.
Министр уточнил, что больницы переводятся на подушевое финансирование. Сколько жителей, столько и денег.
- Врачи тоже должны объяснять населению, что выезжают только тогда, когда кому-то плохо. Может быть кто-то нуждается в экстренной помощи, кому-то плохо, травма, роды, а врачи в это время давление мерят. Но для этого есть поликлиники, - пояснил Елжан Биртанов.
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