Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елжан Биртанов - Скорая помощь не должна выезжать, чтобы мерить давление

Министр здравоохранения раскритиковал, то как в больницах распределяют приоритеты.

Фото : YouTube6 июня 2018, 01:12

Во время посещения талгарской больницы Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался по поводу эксплуатации машин скорой помощи. По его мнению, их не всегда используют по прямому назначению, сообщает zakon.kz.

Соответственно, недостаток карет, которые должны выезжать только на вызовы, приводит к их нехватке.

- Диспетчеры должны научится дифференцировать вызовы. Иначе никаких машин не хватит.

Министр уточнил, что больницы переводятся на подушевое финансирование. Сколько жителей, столько и денег.

- Врачи тоже должны объяснять населению, что выезжают только тогда, когда кому-то плохо. Может быть кто-то нуждается в экстренной помощи, кому-то плохо, травма, роды, а врачи в это время давление мерят. Но для этого есть поликлиники, - пояснил Елжан Биртанов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты