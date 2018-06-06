Сахарный диабет могут исключить из перечня социально значимых заболеваний

В Казахстане зарегистрировано больше 300 тысяч человек с диагнозом диабет.

Новый проект министерства здравоохранения предлагает исключить из категории социально значимых заболеваний девять позиций, среди которых и сахарный диабет. Эта новость с пометкой «молния» уже стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

- По бесплатному лекарственному обеспечению перечень заболеваний не планируем сокращать. Наоборот в рамках ОСМС мы будем перечень расширять. Так что хотел бы успокоить наших граждан, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Наоборот, Министерство здравоохранения хочет усилить роль поликлинического сектора, наблюдений и получателей лекарства", - говорит министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

- Это решается не одним человеком, а комиссией. Уровень ПМПС, участковой службы, ведущих клиник, высокоспециализированных, наши научно-исследовательские институты, центры. То есть, вопрос всесторонне рассматривается, - комментирует ситуацию депутат Мажилиса парламента РК Зауреш Аманжолова.

В Казахстане зарегистрировано больше 300 тысяч человек с диагнозом диабет и все они надеются, что будут вовремя получать свои жизненно необходимые препараты.