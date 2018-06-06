Казахстанские туроператоры боятся, что поправки в закон доведут их до разорения

Страховые риски в действующем законодательстве строго не определены.

Казахстанцы, выезжая за границу, пренебрегают покупкой медицинских страховых полисов. Согласно новой поправке в закон, медицинская страховка будет входить в стоимость туристической путевки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

У Алимардана Караева накопилась целая коллекция фотографий почти со всех уголков мира. Путешествие, для него как хобби. Мужчина никогда не обращался к туроператорам и не задумывался о медицинской страховке, пока сам не попал в экстремальную ситуацию.

- В Китае случилось со мной такое - заболел. Температура под 40 градусов. Пришлось обращаться в больницу, она мне в круглую сумму обошлась, - говорит алматинец Алимардан Караев.

Позже это повторилось во Вьетнаме, потом в Малайзии… Средний чек за медицинские услуги за границей примерно $5,000. Не всегда такая сумма есть под рукой, но без оплаты, на помощь можно не рассчитывать. Отсюда появляется страшная статистика летальных исходов.

Страховые риски в действующем законодательстве строго не определены. Находясь за рубежом, турист не получает услуги при наступлении страхового случая. А может получить, только по возвращению домой. То есть фактически турист за рубежом не защищен, - говорит главный специалист национального банка РК Елена Зыгина.

Поэтому в закон решили внести поправки, согласно которым в пакет от туроператора должна будет входить страховка. Ее стоимость 1 доллар. Она предназначается исключительно для туристов, которые воспользовались услугами туристической компании.

Здесь очень важно для туриста правильно себя повести при наступлении страхового случая. Имея при себе страховой сертификат, где будут указаны все данные страховщика, при наступлении страхового случая ему обязательно нужно будет обратиться по контактным данным. Ассистанс-компани своевременно круглосуточно обслуживает туриста, сможет организовать помощь за счет страховщика. То есть фактически расходы турист не понесет, - комментирует главный специалист национального банка РК Елена Зыгина.

Расклад конечно, хороший. Но сами туроператоры, боятся, что такие поправки вскоре приведут к их разорению. Они не могут защитить туриста, так как сами работают в зоне риска их может подвести зарубежный партнер или авиаперевозчик.

- Туроператор не может защитить сам от всех рисков, он должен обязательно работать в такой среде, которая не может быть для него такой агрессивной. С этой целью мы настаивали на том, чтобы гражданско-правовая ответственность в добровольном порядке существовала. Но возникает теперь вопрос, как страховать человека от невыезда туриста? И как страховать вот эти риски, которые возникают за границей - эти вопросы практически не решены, - задается вопросом туроператор, председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Не решен также вопрос страхования туристов, выезжающих за рубеж самостоятельно.

В прошлом году семеро казахстанцев попали в страшную аварию в Турции. Такси, в котором находились наши соотечественники, на скорости 230 км/ч протаранила встречная машина. 4 гражданина Турции скончались на месте.

Из-за отсутствия у молодых людей страховых полисов, за границей им отказали в оказании медицинской помощи. За спасение их жизней тогда взялись казахстанские дипломаты. Этот случай показательный. Ответственность за свое здоровье и жизнь каждый несёт самостоятельно. И прежде, чем покидать страну, пусть и ненадолго, важно позаботиться о своей безопасности.

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