Геннадий Головкин сменил место в рейтинге Forbes

Геннадий Головкин на 72 месте, причем «Канело», переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.

Лист самых высокооплачиваемых спортсменов мира вновь возглавил Флойд Мэйвезер. По итогам 2017 года доходы Мэйвезера превысили доходы его ближайших конкурентов, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает SportsKZ.

41-летний экс-чемпион мира по боксу не занимал лидирующую позицию в 2016 году, но после того как Мэйвезер провёл кассовый поединок с Макгрегором, он снова вернулся на 1-ое место по итогам 2017 года.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) — на 72 месте, причем «Канело», переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.

Рейтинг Forbes:

1. Флойд Мэйвезер — $ 285 млн (Бокс)

2. Лионель Месси — $ 111 млн (Футбол)

3. Криштиану Роналду — $ 108 млн (Футбол)

15. «Канело» Альварес — $ 44,5 млн (Бокс)

72. Геннадий Головкин — $ 25 млн (Бокс).