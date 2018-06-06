Геннадий Головкин сменил место в рейтинге Forbes
Геннадий Головкин на 72 месте, причем «Канело», переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.
Лист самых высокооплачиваемых спортсменов мира вновь возглавил Флойд Мэйвезер. По итогам 2017 года доходы Мэйвезера превысили доходы его ближайших конкурентов, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает SportsKZ.
41-летний экс-чемпион мира по боксу не занимал лидирующую позицию в 2016 году, но после того как Мэйвезер провёл кассовый поединок с Макгрегором, он снова вернулся на 1-ое место по итогам 2017 года.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) — на 72 месте, причем «Канело», переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.
Рейтинг Forbes:
1. Флойд Мэйвезер — $ 285 млн (Бокс)
2. Лионель Месси — $ 111 млн (Футбол)
3. Криштиану Роналду — $ 108 млн (Футбол)
15. «Канело» Альварес — $ 44,5 млн (Бокс)
72. Геннадий Головкин — $ 25 млн (Бокс).