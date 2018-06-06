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Студенты Бостона приняли челлендж Арыстанбека Мухамедиулы

Казахстанцы увлекли своих американских друзей.

Фото : chudosveta.spb.ru6 июня 2018, 01:50

Street Workout Challenge достиг Соединенных Штатов Америки. На этот раз свои физические данные продемонстрировали казахстанские студенты, обучающиеся в Бостоне, и их друзья-иностранцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Спорт объединяет людей разных рас и вероисповеданий – это доказали на своем примере участники Street Workout Challenge из Бостона.

Магжан Жумабаев, Адиль Асембек, Максат Байтугулов, Мейирлан Канатжанов и их друзья сняли ролик-заявку для участия в казахстанском конкурсе Street Workout Challenge. Ребята качали пресс, отжимались с хлопками, делали подъемы и перевороты на брусьях, различные виды подъемов корпуса, пробежки – словом, устроили полноценную тренировку на свежем воздухе.

"Мы передаем этот челлендж дальше, в Европу – казахстанцам из Лондона!" – бросили вызов участники.

Напомним, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы объявил в апреле о старте Street Workout Challenge, который подхватили Кайрат Нуртас, Серик Сапиев, Адиль Ахметов.

В конкурсе принимают активное участие именитые спортсмены, звезды шоу-бизнеса, государственные служащие.


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