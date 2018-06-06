Иран возобновляет ядерную программу

Руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи добавил, что для "выхода на обогащение урана до этого уровня стране понадобится полтора-два года".

Иран может в течение одного-двух месяцев создать условия для достижения уровня обогащения урана в 190 тыс. ЕРР (Единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг). Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи, сообщает ТАСС.

"Что касается обогащения урана до уровня 190 тыс. ЕРР, мы уже выполнили часть подготовительной работы и, думаю, в течение одного-двух месяцев подготовим площадку для обогащения до этого уровня", - заявил Салехи. Он добавил, что для "выхода на обогащение урана до этого уровня стране понадобится полтора-два года".

При этом руководитель Организации по атомной энергии заявил, что упомянутые меры принимаются на случай отмены ядерной сделки, а создание площадки для обогащения урана "не означает [моментального] перехода к массовому производству центрифуг".

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание Организации по атомной энергии страны начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана до уровня 190 тыс. ЕРР на случай краха международного соглашения по иранской ядерной программе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. СВПД предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения.

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