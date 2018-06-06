Изменения в Правилах установления официального курса национальной валюты РК

Постановлением Правления Национального Банка РК от 27 апреля 2018 года № 71 внесены изменения в Правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам (далее - Правила), утвержденные постановлением Правления Национального Банка РК от 24 августа 2012 года № 242.

В частности, положения Правил приведены в соответствии с нормами действующего законодательства в связи с введением в действие с 1 января 2018 года новых Кодексов: «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

Уточнения коснулись только подпунктов 3 и 5 пункта 1 Правил. Все остальные положения Правил остались без изменения.

В частности подпункт 5 пункта 1 Правил будет действовать в следующей редакции:

«5) официальный курс национальной валюты - курс тенге, устанавливаемый Национальным Банком по отношению к иностранным валютам в соответствии с приложением к Правилам. Порядок установления официального курса национальной валюты к иностранным валютам аналогичен порядку определения рыночного курса обмена валют. Цели применения официального курса национальной валюты и рыночного курса обмена валют устанавливаются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и международными соглашениями Республики Казахстан.».

Изменения вводятся в действие с 16 июня 2018 года.