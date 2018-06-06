Бой состоится в развлекательном комплексе Belasco Theatre в Лос-Анджелесе и будет рассчитан на десять раундов.

Определился соперник казахстанского боксера Каната Ислама (25-0, 20 КО) по бою 23 июня, сообщает Sports.kz.

Им станет 27-летний мексиканец Фернандо Каркамо (23-8, 18 КО). Бой состоится в развлекательном комплексе Belasco Theatre в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и будет рассчитан на десять раундов.

За свою карьеру в профи Каркамо провел два титульных боя: в 2012 году он нокаутировал американца Фиделя Мальдонадо-младшего (24-4-1, 19 КО) и завоевал «молодежный» пояс WBC Silver, а спустя два года проиграл нокаутом россиянину Петру Петрову (38-6-2, 19 КО) — на кону стоял вакантный титул WBA-NABA и «временный» пояс WBO NABO в легком весе.

Свой последний бой Фернандо провел 13 октября 2017 года — в третьем раунде он отправил в нокаут своего соотечественника Эмилио Канисалеса (6-6-1, 5 КО).





