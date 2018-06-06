Желток отскочил: жителя Мангистау насторожили купленные в магазине яйца

На видео запечатлено, как куриный желток отскакивает от поверхности стола словно каучуковый мячик.

О поддельных искусственных куриных яйцах на прилавках магазинов сообщил житель области. Мужчина заснял на видео странное, по его мнению, яйцо не природного, как он считает, происхождения, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

На видео запечатлено, как куриный желток отскакивает от поверхности стола словно каучуковый мячик. Это насторожило автора ролика и он предположил, что перед ним искусственно произведенный продукт из Китая.

В Управлении охраны общественного здоровья специалисты пришли к выводу, что яйцо совершенно обычное, а от стола желток отскакивает, потому что сварен очень круто.

Заместитель руководителя Управления охраны общественного здоровья Асима Турдиева, отметила, что на территории Мангистау китайские яйца не продаются.

"Мы подняли все материалы по яйцам. В регионе нет яиц китайского производства. В Казахстане продаются яйца только с отечественных и российский птицеферм. Кроме того, мы взяли все необходимые пробы, продукт соответствует стандартам", - сообщила она.

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