В Алматы грузовик снес забор и сломал дерево, водитель скрылся
Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото : zakon.kz6 июня 2018, 06:46
В Алматы грузовик марки Howo снес разделительный забор и сломал дерево, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло в районе пересечения улицы Саина с проспектом Рыскулова. Об этом на номер «102» сообщили очевидцы.
На место аварии приехали сотрудники дорожной полиции. Они обнаружили грузовик, который врезался в дерево, по пути он снес 20 метров разделительного забора и несколько небольших деревьев.
По словам очевидцев, водитель Howo после ДТП осмотрел свой автомобиль и скрылся пешком.
Сотрудникам дорожной полиции предстоит найти водителя и выяснить, был ли он трезв на момент аварии.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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