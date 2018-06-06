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В Алматы грузовик снес забор и сломал дерево, водитель скрылся

Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото : zakon.kz6 июня 2018, 06:46

В Алматы грузовик марки Howo снес разделительный забор и сломал дерево, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в районе пересечения улицы Саина с проспектом Рыскулова. Об этом на номер «102» сообщили очевидцы.

На место аварии приехали сотрудники дорожной полиции. Они обнаружили грузовик, который врезался в дерево, по пути он снес 20 метров разделительного забора и несколько небольших деревьев.

По словам очевидцев, водитель Howo после ДТП осмотрел свой автомобиль и скрылся пешком.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит найти водителя и выяснить, был ли он трезв на момент аварии.

Обошлось без жертв и пострадавших.


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