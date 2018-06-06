Мужчина нашёл останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде

По предварительным данным, экс-супруг был убит ещё в 1997-м несколькими ударами топора.

В Омской области следователи начали расследование после обнаружения останков мужчины в одном из огородов в селе Лузино, пишет Лайф.

Местный житель вскапывал огород, чтобы посадить картошку, но обнаружил в земле череп и кости. Как позднее выяснилось, останки принадлежали бывшему мужу его же 60-летней супруги.

По данным следствия, убийство произошло ещё в 1997 году. Бывший муж женщины работал вахтовиком на севере, а когда приезжал домой, бил и оскорблял свою супругу. По словам женщины, во время одной из ссор она схватилась за топор и несколько раз ударила мужа по голове. Затем расчленила тело и закопала останки в огороде. У мужчины не было родственников, поэтому его никто не стал искать. Соседям исчезновение мужа женщина объяснила тем, что он снова отправился на заработки на север.

— В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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