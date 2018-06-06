В Алматы оштрафовали 227 работодателей за задержку зарплаты

827 проверок выявили почти тысячу нарушений прав трудящихся.

Всего Управлением госинспекции труда и миграции выявлено 960 нарушений, передает Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.kz.

827 проверок выявили почти тысячу нарушений прав трудящихся. Общая сумма штрафов работодателей составила 58,2 миллионов тенге.

«За несвоевременную выплату заработной платы к административной ответственности привлечены 227 юридических лиц на сумму 45миллионов тенге, 43 штрафа на сумму 7,9 миллионов тенге за допуск к работе без заключение трудового договора и не предоставление трудовых отпусков, 18 штрафов на сумму 4,8 миллионов тенге за сокрытие несчастного случая на производстве, не обеспечение расследования несчастного случая на производстве, не проведение инструктажа на рабочем месте, и 20 штрафов на сумму 499 тысяч тенге за непредставление сведений в центры занятости населения о свободных рабочих местах», - объяснил руководитель Управления госинспекции труда и миграции Талгат Разаков.

С нарушителей уже взысканы штрафы на сумму 43,6 миллионов тенге. 64 административных штрафа на сумму 14,3 миллионов тенге переданы в Региональную палату частных судебных исполнителей Алматы для принудительного исполнения.

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