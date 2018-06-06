В Костанае наркодилер спрятал героин в могиле
Ранее судимый за хранение наркотиков мужчина задержан с 320 граммами героина.
Фото : AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND6 июня 2018, 07:42
Молодой мужчина подозревается в том, что закопал наркотики на кладбище в Костанае, сообщает Sputnik Казахстан.
По сведениям ДВД Костанайской области, 26-летний подозреваемый был задержан на территории городского кладбища. Мужчина выкопал пакет с наркотиками и собирался увезти его на автомобиле. Всего было изъято более 320 граммов героина, что считается особо крупным размером.
Задержанный ранее был судим и отбывал наказание за хранение наркотиков.
"В этот раз к хранению героиновой заначки он подошел изобретательно, закопав наркотики в одной из могил. Рассчитывал, что так его не заподозрят", — отметили в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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