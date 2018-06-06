В Костанае наркодилер спрятал героин в могиле

Ранее судимый за хранение наркотиков мужчина задержан с 320 граммами героина.

Молодой мужчина подозревается в том, что закопал наркотики на кладбище в Костанае, сообщает Sputnik Казахстан.

По сведениям ДВД Костанайской области, 26-летний подозреваемый был задержан на территории городского кладбища. Мужчина выкопал пакет с наркотиками и собирался увезти его на автомобиле. Всего было изъято более 320 граммов героина, что считается особо крупным размером.

Задержанный ранее был судим и отбывал наказание за хранение наркотиков.

"В этот раз к хранению героиновой заначки он подошел изобретательно, закопав наркотики в одной из могил. Рассчитывал, что так его не заподозрят", — отметили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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