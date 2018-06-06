Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанае наркодилер спрятал героин в могиле

Ранее судимый за хранение наркотиков мужчина задержан с 320 граммами героина.

Фото : AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND6 июня 2018, 07:42

Молодой мужчина подозревается в том, что закопал наркотики на кладбище в Костанае, сообщает Sputnik Казахстан.

По сведениям ДВД Костанайской области, 26-летний подозреваемый был задержан на территории городского кладбища. Мужчина выкопал пакет с наркотиками и собирался увезти его на автомобиле. Всего было изъято более 320 граммов героина, что считается особо крупным размером.

Задержанный ранее был судим и отбывал наказание за хранение наркотиков.

"В этот раз к хранению героиновой заначки он подошел изобретательно, закопав наркотики в одной из могил. Рассчитывал, что так его не заподозрят", — отметили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты