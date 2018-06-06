В ЕАЭС введут обмен электронной таможенной информацией с третьими странами

Кроме того, снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров.

Вопросы торговли, информатизации и информационно-коммуникационных технологий обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 5 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Дополнен перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), снижены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары. Принято решение дополнить перечень общих процессов в рамках Союза еще одним процессом, который даст возможность государствам ЕАЭС обмениваться таможенной информацией с третьими странами в электронном виде. Пока обмен будет производиться в рамках Соглашения о свободной торговле между Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. В дальнейшем он может быть использован для обмена данными в рамках других торговых соглашений», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО. В частности, изменения коснулись пороха, фейерверков, отдельных видов матрацных основ. Ставки снижены на 1-2 процентных пункта. Решение принято в соответствии с Планом мероприятий по адаптации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства к условиям функционирования в рамках многосторонней торговой системы. Документ был утвержден Коллегией ЕЭК в 2012 году и предусматривает проведение ежегодных корректировок ЕТТ ЕАЭС. Новые ставки пошлин вступят в силу 1 сентября 2018 года.





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