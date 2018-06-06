В Атырау убийца нанес своей жертве 19 ножевых ранений

Подсудимый, ставший инвалидом после совершения убийства, явился в полицию с повинной.

Суд Атырауской области вынес приговор мужчине за убийство, совершенное восемь лет назад, передает Sputnik Казахстан.

В январе 2010 года житель Тараза приехал в Атырау в поисках своей знакомой, которой предложил переехать в Алматы. Женщина – замужняя мать троих детей — отказалась.

Мужчина решил вернуться в Тараз и попросил женщину проводить его. В ожидании поезда мужчина напился и сначала высказал свои обиды, а затем 19 раз ударил женщину кухонным ножом. Поняв, что потерпевшая мертва, он на поезде покинул город.

Прибыв на станцию, подсудимый решил перерезать себе вены. После этого он заснул в степи и обморозил ноги, которые позже ампутировали. Став инвалидом, он, спустя восемь лет, решил явиться с повинной.

Уголовное дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

Суд учел явку с повинной и инвалидность подсудимого. Мужчину по статье "Убийство" приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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