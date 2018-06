Бородачи запустили флешмоб в соцсетях

Бородатые мужчины запустили в соцсетях необычный флешмоб с оптическим обманом, сообщает 360tv.ru.

Участники фотографируют свои бороды снизу, в результате чего волосяной покров становится похож на прическу, а лицо у автора отсутствует. Соответствующие снимки публикуют пользователи Twitter.

Men with beards looking upwards for your viewing pleasure. Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/ft2M7kQ5h4