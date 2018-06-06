Бородачи запустили флешмоб в соцсетях
Участники фотографируют свои бороды снизу, в результате чего волосяной покров становится похож на прическу, а лицо у автора отсутствует.
Бородатые мужчины запустили в соцсетях необычный флешмоб с оптическим обманом, сообщает 360tv.ru.
Участники фотографируют свои бороды снизу, в результате чего волосяной покров становится похож на прическу, а лицо у автора отсутствует. Соответствующие снимки публикуют пользователи Twitter.
Men with beards looking upwards for your viewing pleasure. Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/ft2M7kQ5h4— Dan (@ehdannyboy) 2 июня 2018 г.
Со 2 июня люди продолжают массово рассылать селфи с хэштегом #beardsfrombelow (Борода снизу). Мужчины публикуют свои фотографии с необычных ракурсов, глядя в потолок, приводя остальных пользователей в исступление. Некоторые из снимков выглядят забавно, а некоторые — противно и жутко.
Впрочем, недостающие органы чувств подписчики решили сами «дорисовать». Некоторые для яркого эффекта пририсовывают на шею глаза, очки и рот, либо используют элементы пейзажа как выгодный фон.
They are a fabulous idea. My contribution pic.twitter.com/JZnfEhN674— MigueldOliveira (@MigueldOliveira) 2 июня 2018 г.
Во флешмобе также принял участие самый бородатый корреспондент программы BBC Newsbeat Джим Конноли. «Захватить в кадр и бороду, и задний план оказалось труднее, чем кажется», — признался он.
#beardsfrombelow pic.twitter.com/Jb2fQLbxOq— Jim Connolly (@gyme7) 3 июня 2018 г.
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