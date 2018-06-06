Почему весной в Казахстане бушевала непогода, рассказал ученый

Ухудшение климата и частые ветра ученый из СКО связывает с вырубкой лесов.

Ухудшение климата и частые сильные ветра в Северном Казахстане и других регионах республики напрямую связаны с вырубкой лесов, рассказал Sputnik профессор Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

"Изменение климата породило весьма своеобразные процессы в атмосфере. У нас формировался жаркий климат за счет постоянных летних ветров. Они дуют с юго-востока на северо-запад, это называется ось Воейкова. Она определяла летний климат у нас последние десятки, если не сто лет. Однако, в последнее время это нарушилось", — отмечает Солодовник.

По его словам, сейчас этого движения воздуха нет, потому что стал довлеть воздух с Атлантики, который разрушает эту циркуляцию из Юго-Восточной Азии сухим воздухом.

"Идут с северо-запада атлантические холодные циклоны. И как раз они блокируют поступление теплого воздуха из Средней Азии, и получается, что к нам этот теплый воздух совершенно перестал поступать. Если к нам и приходит тепло, то оно приходит с южного Каспия, а именно из Ирана, Туркмении и т.д.", — пояснил Солодовник.

Причины тому разные, но у профессора есть основная теория. По его мнению, одной из главных причин изменения климата является вырубка леса.

"Это ведет не только к исчезновению большого количества поглотителей СО2, но и к множеству других перестроек в работе экосистем и климате. Деревья охлаждают поверхность почвы, "дирижируют" движением ветров, мешают чрезмерному испарению воды и служат источником аэрозолей, охлаждающих атмосферу и отражающих тепло и свет Солнца обратно в космос. Также одна из причин, возможно, кроется в космическом пространстве, то есть в притоке солнечной радиации", — отметил Солодовник.

По его данным, влияние Солнца имеет циклический характер.

"Одиннадцатилетний цикл солнечной активности давно известен. К примеру, паводки бывают только в период низкой солнечной активности. Механизм этого влияния известен, потому что это изменение движения земной атмосферы в глобальном масштабе", — говорит Солодовник.

По словам ученого, нужно готовиться к тому, что климатическая норма будет двигаться в сторону умеренного климата. Количество жарких дней летом убудет, но и зимой станет меньше дней, когда будут стоять сильные морозы. К сожалению, и количество ветреных дней на территории региона будет расти: тихих дней будет значительно меньше, чем дней ветреных.

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