Кем был бы Путин, если бы не стал президентом

Он напомнил, что до политической карьеры он работал во внешней разведке СССР.

Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами своими соображениями о том, чем мог бы заниматься, если бы не пошёл в политику, пишет Лайф.

— Я окончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом, — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Также, рассуждая на тему альтернативной профессии, он напомнил, что до политической карьеры он работал во внешней разведке СССР.

Помимо этого, Владимир Путин рассказал, что каждый день 2–2,5 часа тратит на занятия спортом. По словам главы государства, он занимается в зале, бассейне и выходит на татами, если находится спарринг-партнёр. Кроме того, некоторую часть своего времени президент уделяет игре в хоккей.

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