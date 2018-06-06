Тысячи алматинцев проведут лето без горячей воды

Отключения будут поэтапными и только после многочисленных уведомлений.

Лето без горячей воды проведут около 14-ти тысяч алматинцев и несколько тысяч компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

За тепло все вместе они задолжали свыше трёх миллиардов тенге. Отключения будут поэтапными и только после многочисленных уведомлений, которые, увы, потребители зачастую игнорируют.

Столовая на Райымбека, по подсчетам монополиста, не оплачивает тепло на протяжении трех месяцев. Долг 101 тысяча. Зато бизнес, как видно работает. На отсутствие прибыли сотрудники не жалуются. Досудебное уведомление вручили ещё две недели назад, но воз и ныне нам. И после долгих споров контролеров к узлу они не подпустили.

«Идите в суд, обращайтесь, вот и все. Что вы здесь, приходите и как дикие люди, заходите, заходите, не вопрос, но я вызову полицию. Вы вторгаетесь в частную собственность. Мы не согласны с тем, что они нам долг приписывают, мы оплачивали, мы сейчас поднимаем все эти документы, и мы будем доказывать обратное», - сказал предприниматель Рахимбек Бабаев.

Отключить злостных неплательщиков не удалось, монополист разворачивается к выходу. Следующий объект - сауна. Здесь за три месяца успели накопить более 700 тысяч тенге. Работники признаются, по счетам не платят. А потому слесарь закрывает задвижку горячей воды и устанавливает пломбу.

«На сегодняшний день запланировано порядка 14 тысяч физических лиц отключить, и порядка двух тысяч юридических лиц за имеющиеся долги. Должником становится потребитель тогда, когда не производит оплату свыше двух месяцев», - сообщила пресс-секретарь АО «Алматинские Тепловые Сети» Наталья Инкина.

Алматинцы в этом году задолжали более трех миллиардов тенге монополисту. Такие рейды будут продолжаться до октября. А значит, горожане осенью могут обнаружить холодные батареи или вовсе отсутствие горячей воды. Не поступившие средства должны были использовать на ремонт сетей в городе.

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