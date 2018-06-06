Подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «AsiaCredit Bank» на уровне «B-/B»

Банк также подтверждает, что вновь выработанная умеренно-стабильная стратегия развития позволяет ежемесячно улучшать показатели деятельности.

4 июня 2018 г. рейтинговое агентство S&P Global Ratings (далее – Агентство) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк) на уровне «B-/B».

Одновременно с этим был пересмотрен прогноз по рейтингам Банка со «Стабильного» на «Негативный».

Как прокомментировали в агентстве: «Пересмотр прогноза обусловлен нашими опасениями относительно стабильности рыночной позиции. Мы считаем, что доверие участников рынка к небольшим и средним по размеру банкам Казахстана начало снижаться в апреле 2018 г. — после того, как президент страны выразил опасения относительно финансового состояния трех небольших казахстанских финансовых организаций».

В агентстве также озвучили, что готовы пересмотреть прогноз по рейтингам Банка на «Стабильный», в случае стабилизации рыночной позиции и получения Банком результатов утвержденной ранее стратегии развития в условиях текущей экономической среды.

Банк также подтверждает, что вновь выработанная умеренно-стабильная стратегия развития позволяет ежемесячно улучшать показатели деятельности.

Таким образом:

• За январь – май собственный капитал Банка был увеличен на 3%;

• Коэффициент текущей ликвидности превышает более чем в 2 раза минимальное требуемое значение и на начало мая составил 0,852 (при требуемом минимальном значений 0,3);

• С даты последнего подтвержденного рейтинга S&P (февраль 2018г.) улучшены коэффициенты достаточности капитала и на начало мая составили к1 = 17,4%; к1-2 = 17,4%; к2 = 16,7%;

• Доля высоколиквидных активов на начало июня в балансе Банка составила 21%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!