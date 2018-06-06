В Казахстане 6 июня ожидается погода без осадков

На западе пройдут кратковременные дожди с грозами.

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 июня, передает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами ожидается усилением ветра, на севере ночью и утром - туман.

В Северо-Казахстанской области усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром местами - туман. В Акмолинской, Мангистауской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается сильная жара. В Мангистауской, на большей части Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы, днем 25°, частично облачно.

Погода в Астане, днем 28°, частично облачно.

Прогноз погоды на 6 июня.

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