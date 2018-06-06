За одни и те же исследования ведомства платят разные суммы

Стоимость одних и тех же исследований в разных государственных органах может различаться в более чем 60 раз. Об этом сегодня на пленарном заседании в мажилисе сообщила глава Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент Zakon.kz.

Анализ использования средств республиканского бюджета на проведение исследований и привлечения международных консультантов был проведен по поручению спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

«Установлены значительные различия в объемах затрат на проведение исследований. К примеру, имеют место исследования с идентичными целями и предметом изучения с разницей в стоимости в более чем 60 раз - 5,312 млн тенге. Основная причина - отсутствие единых подходов к ценообразованию проводимых исследований», - сказала Годунова.

По мнению Счетного комитета, при планировании, приемке исследований и учете их результатов, необходимо внедрение принципа «одного окна», что позволит повысить эффективность направляемых средств на их выполнение.

«Для чего рассмотреть целесообразность вопросов администрирования всех типов исследований одним уполномоченным органом. Кроме того, госорганами, нацкомпаниями продолжают тратиться значительные средства на привлечение международных консультантов с вознаграждением, превышающим оплату местных специалистов в 3-4 раза. При этом нормативно-правовая база по регулированию их оплаты отсутствует», - продолжила она.

По ее мнению, более целесообразным было бы оптимизировать затраты на услуги международных консультантов также путем создания единого центра по привлечению экспертов.

Татьяна Ковалева