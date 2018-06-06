Годунова: Казахстан не выравнивает уровень условий жизни населения в разных регионах

В Казахстане не реализуется функция бюджета по выравниванию условий жизни населения в разных регионах. Об этом сегодня на пленарном заседании в Мажилисе сообщила глава Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на рост объемов трансфертов местным бюджетом, в целом, между регионами имеет место большой разрыв среднемесячных доходов на душу населения. То есть, не реализуется функция бюджета по выравниванию условий жизни населения в разных регионах. А зависимость регионов от финансирования из центра обуславливает отсутствие мотивации местных исполнительных органов в повышении своего налогового потенциала», - сказала она.

По ее словам, доля ресурсов, выделяемых регионами из республиканского бюджета, в их бюджетах составляет 54% по итогам 2017 года, тогда как президентом в послании народу Казахстана было четко сказано - «нам нужно продолжить политику фискальной децентрализации».

«В этой связи для развития налоговой базы в регионах и сокращения встречных потоков бюджетных средств мы рекомендовали продолжить совершенствование межбюджетных отношений и системы прогнозирования поступлений. Учитывая теперь и 4й уровень бюджета. Также необходимо пересмотреть методологию выделения субвенций и применения механизма изъятий», - добавила она.

Татьяна Ковалева