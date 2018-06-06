Казахстанские производители массово снижают объемы упаковок своей продукции

Так объем упаковки молока и соков у ряда производителей сейчас составляет 900 мл вместо 1 литра, вес упаковки круп варьируется от 700 до 900 граммов в упаковки, а банка/бутылка пива содержит 0,45 литра вместо привычных 0,5.

В Казахстане стремительно набирает обороты технология даунсайзинга. Она заключается в уменьшении производителями количества или объема продукта в упаковке без изменения цены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование «Лаборатории проектов».

Так, отечественные производители массово снижают объемы упаковок производимой ими молочной и пивной продукции, безалкогольных напитков, круп и ряда других продуктов, не уведомляя об этом потребителя.

Исследователи провели обзорный опрос общественного мнения на эту тему и выяснили степень осведомленности казахстанцев о данном методе искусственного сдерживания цен на продукты, а также их отношение к технологии даунсайзинга.

В ходе исследования выяснилось, что 96% наших соотечественников покупают продукты питания самостоятельно, 91% респондентов обращают внимание на вес продукта при покупке. Однако для 42% респондентов изменение весаобъема отдельных продуктов со стороны производителей стало новостью.

Больше половины казахстанцев (55%) считают решение со стороны производителей об уменьшении веса продукции при прежней стоимости неправомерным и необоснованным. 41% опрошенных категорически не согласны с тем, что снижение весаобъема продуктов при прежней стоимости помогает производителям удерживать рост цен на продукты питания.

Практически половина казахстанцев (41%) считает обязанностью производителя уведомлять потребителя об изменениях веса упаковки путем публикаций в СМИ.

Между тем, производители массово снижают объемы производимой ими продукции, так объем упаковки молока и соков у ряда производителей сейчас составляет 900 мл вместо 1 литра, вес упаковки круп варьируется от 700 до 900 граммов в упаковки, а банка/бутылка пива содержит 0,45 литра вместо привычных 0,5.

При этом отмечается, что не все отечественные производители используют технологию даунсайзинга. В случае же применения данной технологии всеми игроками вышеперечисленных отраслей, можно спрогнозировать следующую сверхприбыль:

Молочная отрасль: в 2017 году, по данным energyprom.kz, в Казахстане произведено 804 млн литров молока. В случае использования технологии даунсайзинга, средний «недолив» в отрасли может составить 10% от общего объема, что эквивалентно 80 400 000 литрам молока. Розлив данного объема в упаковки по 0,9 литра составляет 89 333 333 упаковки по средней цене 200 тенге за единицу объемом 0,9 литра. Таким образом, использование технологии даунсайзинга может принести 17 866 666 600 тенге в год.

В 2017 году, по данным energyprom.kz, в Казахстане произведено 517,4 млн литров пива. По аналогии с предыдущими расчетами, использование технологии даунсайзинга в пивной отрасли может принести 206 959 999 999 тенге при средней цене 180 тенге за банку/бутылку пива объемом 0,45 литра. Если говорить о производительности круп, которых, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, было произведено в нашей стране 70 535 000 кг., даунсайзинг может принести 2 645 062 500 тенге при средней цене 300 тенге за упаковку 800 грамм.

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