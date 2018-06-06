Определены самые аварийные и опасные места на дорогах Алматы

Самые опасные места сосредоточены на севере Алматы — шесть из десяти находятся на проспектах Рыскулова и Райымбека.

Аналитики Яндекс Навигатора определили самые аварийные и самые опасные места на дорогах Алматы. Были изучены отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях Яндекса: Навигаторе и Картах, сообщает Zakon.kz. Благодаря этим отметкам водителей заранее предупреждают об авариях на маршруте.

Как отмечается, иногда водители используют отметки не по назначению: например, чтобы сообщить о перекрытии дороги, пошутить или просто высказаться. Чтобы это не влияло на расчёты, учитывались только отметки c описанием аварии или указанием ряда, в котором она произошла. Отметки, относящиеся к одному происшествию, склеивали. В результате из 40 тысяч отметок за 2017 год для анализа осталось 22 тысячи.

Чтобы выявить самые аварийные и самые опасные места, карту Алматы разделили на квадраты со стороной 100 метров. Самыми аварийными квадратами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными — те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включённым Навигатором оказалось самым высоким.

Так, самые аварийные места в городе расположены на крупных магистралях. Выделяются Ташкентский тракт, улица Саина (особенно участки с тоннелями), проспекты Рыскулова, Райымбека и аль-Фараби. Аварии заметно чаще отмечают на севере и западе города, чем на юге или востоке.

Опасность ДТП выше всего на перекрёстках магистралей на севере и западе города: опять выделяются проспекты Рыскулова и Райымбека, Ташкентский тракт, улица Саина.

Самые опасные места сосредоточены на севере Алматы — шесть из десяти находятся на проспектах Рыскулова и Райымбека.



Первые две позиции в рейтингах опасных и аварийных мест совпадают — это участок Ташкентского тракта на выезде из города возле Алтын Орды и перекрёсток проспекта Рыскулова с улицей Ырысты. В оба списка попал ещё один участок на проспекте Рыскулова — пересечение с проспектом Суюнбая.

Безопаснее всего на дорогах Алматы в марте, с приходом теплой погоды, а также в июле — в разгар сезона отпусков. В эти месяцы число сообщений об авариях на тысячу пользователей было наименьшим. В августе и сентябре значение этого показателя вновь возрастает и остаётся высоким до конца года. Годовой пик приходится на середину сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!