В Караганде проводятся антитеррористические учения
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств по борьбе с терроризмом.
Фото : caravan.kz6 июня 2018, 10:15
В Октябрьском районе города Караганды, а также на территории ТЭЦ-1 6 июня проводятся антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств по борьбе с терроризмом и к выполнению возложенных на штаб задач.
«Учение будет максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике», говорится в сообщении.
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