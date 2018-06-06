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В Караганде проводятся антитеррористические учения

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств по борьбе с терроризмом.

Фото : caravan.kz6 июня 2018, 10:15

В Октябрьском районе города Караганды, а также на территории ТЭЦ-1 6 июня проводятся антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств по борьбе с терроризмом и к выполнению возложенных на штаб задач.

«Учение будет максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике», говорится в сообщении.


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