В Instagram появится возможность делиться видео продолжительностью до 1 часа

В Facebook рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи.

Сервис Instagram вскоре может разрешить своим пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в Facebook, владеющей Instagram, рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи данного приложения. К настоящему моменту в Instagram можно выложить видео, которое длится максимум одну минуту.

Как пишет газета, возможное нововведение будет касаться роликов, снятых в вертикальном формате. Такой формат поддерживается функцией Instagram Stories. С ее помощью можно загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд, которые доступны в течение 24 часов.

Пока неясно, будет ли возможность записи часовых роликов касаться лишь Instagram Stories или всего сервиса в целом. В любом случае, как поясняет газета, никакого окончательного решения по поводу нововведения пока не принято, и планы могут измениться.

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