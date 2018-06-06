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В Instagram появится возможность делиться видео продолжительностью до 1 часа

В Facebook рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи.

Фото : NEWS.am6 июня 2018, 10:19

Сервис Instagram вскоре может разрешить своим пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в Facebook, владеющей Instagram, рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи данного приложения. К настоящему моменту в Instagram можно выложить видео, которое длится максимум одну минуту.

Как пишет газета, возможное нововведение будет касаться роликов, снятых в вертикальном формате. Такой формат поддерживается функцией Instagram Stories. С ее помощью можно загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд, которые доступны в течение 24 часов.

Пока неясно, будет ли возможность записи часовых роликов касаться лишь Instagram Stories или всего сервиса в целом. В любом случае, как поясняет газета, никакого окончательного решения по поводу нововведения пока не принято, и планы могут измениться.


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