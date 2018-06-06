В соответствии с пунктом 4 статьи 131 и пунктом 4 статьи 179 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию по углеводородам и добыче урана, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр.

Формирование в Реестре сведений о товарах, работах и услугах, используемых при проведении операций по недропользованию, осуществляется на основании сведений годовых и среднесрочных программ закупа товаров, работ и услуг, представляемых недропользователями в уполномоченный орган в области углеводородов и добычи урана по форме и правилам, утверждаемым согласно пункту 6 статьи 131 и пункту 6 статьи 179 Кодекса.

Под формированием и ведением Реестра понимается:

1) внесение сведений о товарах, работах и услугах, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителях в Реестр;

2) обновление Реестра при изменении сведений, представленных производителями, а также при исключении производителей из Реестра;

3) обновление Реестра при изменении сведений, представленных недропользователями;

4) размещение Реестра в государственной информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Местные исполнительные органы (области, города республиканского значения, столицы) представляют Оператору перечень товаров, работ и услуг, производимых на территории области (города республиканского значения, столицы), и их производителей, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Оператор в целях формирования и ведения Реестра направляет оповещение производителям в электронной форме, приведенным в сведениях, представленных местными исполнительными органами (области, города республиканского значения, столицы) о возможности их внесения в Реестр и сведений о предлагаемых ими товарах, работах, услугах, используемых при проведении операций по недропользованию.

Для формирования в Реестре сведений о товарах, работах и услугах, используемых при проведении операций по недропользованию, уполномоченный орган в области углеводородов и добычи урана предоставляет Оператору, информацию, полученную в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

Для формирования в Реестре сведений о производителях товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, производитель представляет справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица Оператору. Нерезиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках.

Оператор:

1) в течение трех рабочих дней после получения от производителя документов, согласно пункту 9 настоящих Правил, проверяет соответствие производителя критерию, приведенному в подпункте 1) пункта 11 настоящих Правил;

2) в течение трех рабочих дней после представления местными исполнительными органами сведений, согласно пункту 6 настоящих Правил, проверяет соответствие производителя критерию, приведенному в подпункте 2) пункта 11 настоящих Правил;

3) в случае соответствия Производителя критериям, приведенным в пункте 11 настоящих Правил, вносит производителя в Реестр.

Критериями оценки производителей товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, для внесения в реестр являются:

1) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) наличие товаров, работ и услуг в годовых и среднесрочных программах закупа товаров, работ и услуг недропользователей.

Исключение производителя из Реестра осуществляется Оператором в случае:

1) ликвидации производителя;

2) по инициативе производителя;

3) изменения сведений, представленных производителями, недропользователями, приводящих к несоответствию производителя критерию, указанному в подпункте 2) пункта 11 настоящих Правил.

Для исключения из Реестра по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 12 настоящих Правил, производитель представляет Оператору заявление о его исключении из Реестра в произвольной форме.

Оператор исключает производителя из Реестра в течение трех рабочих дней после получения заявления о его исключении из Реестра и (или) при наступлении случаев, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 12 настоящих Правил.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.