Объем нетто-продаж обменными пунктами иностранной валюты за апрель 2018 года

Нетто-продажи долларов США обменными пунктами уменьшаются с начала года каждый месяц. В апреле 2018 года казахстанцы купили долларов в обменных пунктах на 44,6 млрд тг больше, чем сдали, что на 23,4% меньше, чем в марте. Официальный обменный курс доллара США в среднем за апрель составил 324,9 тенге, месяцем ранее - 320,7.

Объем нетто-продаж евро за месяц вырос на 24,6%, населением было приобретено на 23,1 млрд тг больше евро, чем сдано в обменные пункты. В марте по сравнению с февралем объем нетто-продаж уменьшился на 1%. Курс евро к тенге в среднем за апрель составил 399,2 тенге, что больше чем в марте - 395,4 тенге.

Объем нетто-продаж обменными пунктами рублей за месяц вырос на 13,5%, и составил в апреле 77,3 млрд тг, месяцем ранее рост составил 12,2%. Официальный обменный курс рубля в среднем за месяц падает с начала года, в апреле он составлял 5,4 тенге, месяцем ранее - 5,6 тенге.

Спрос на доллары у населения в апреле 2018 года преобладал в 14 из 16 регионов РК. Только в двух регионах объем нетто-продаж ушел в минус, в СКО - минус 51,1 млн тг, и в Астане - минус 3,1 млрд тг.

Лидирует же по положительному объему нетто-продаж обменными пунктами с большим отрывом Алматы - 18,8 млрд тг (что все равно на 23,4% меньше, чем в марте).

Следом идет ЮКО - 5,8 млрд тг, на 20,4% ниже, чем в прошлом месяце.

По объему нетто-продаж рублей обменными пунктами лидирует ВКО - 9 млрд тг, рост за месяц на 29,3%.

Следом идут с небольшой разницей Астана - 7,7 млрд тг (+38,2%) и Алматы - 7,6 млрд тг (+3,6%).

Единственный регион, где рублей больше сдали в обменники, чем выкупили - Кызылординская область, где объем нетто-продаж российских рублей составил в апреле минус 300 млн тг.

Объем нетто-продаж евро положительный во всех 16 регионах РК. Лидирует с большим отрывом Алматы - 11,3 млрд тг, рост за месяц - на 25,4%.

Следом идет Астана - 3,5 млрд тг, что на 0,7% меньше, чем в марте 2018 года.

Замыкает тройку лидеров ЮКО - 1,4 млрд тг, рост за месяц на 32,4%.