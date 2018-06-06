Эффективность управления банками повышается: чистая прибыль за январь-апрель 2018 года составила 284 миллиарда тенге

Доходы банков второго уровня за январь-апрель 2018 года составили 10,05 трлн тг, что всего на 1,2% больше, чем годом ранее - 9,94 трлн тг.

Банки зарабатывают на двух основных статьях дохода: доходы, не связанные с получением вознаграждения - 9,34 трлн тг (годом ранее - 9,22 трлн тг), и доходы, связанные с получением вознаграждения - 714,3 млрд тг (годом ранее - 719 млрд тг).

Примечательно, что в прошлом году доходы БВУ сократили темпы роста впервые за последние 4 года, составив 31,1 трлн тг (для сравнения, в 2016 было 43,3 трлн тг). За период 2012-2017 доходы банковского сектора выросли в 6 раз.

Из валовых доходов в чистую прибыль превратилось всего 2,8%. Так за январь-апрель 2018 года БВУ заработали «чистыми» 283,9 млрд тг - это в 2,3 раза больше, чем годом ранее (было 121,6 млрд тг).

Больше всех в денежном эквиваленте заработали крупнейшие банки: Народный банк - 93,1 млрд тг (прирост вдвое), Qazkom - 43,1 млрд тг (прирост в 2,4 раза), Kaspi Bank - 32,3 млрд тг (прирост втрое), Сбербанк - 25,9 млрд тг (прирост почти в 5 раз) и Bank RBK - 22 млрд тг (прирост - в 7,5 раза). Перечисленные банки заработали 76,2% всей прибыли банковского сектора - 216,4 млрд тг.

В тоже время лидером роста в относительной величине стал Нурбанк, чистая прибыль которого за январь-апрель текущего года превысила показатель прибыли 2017 в 89 раз, составив 1,6 млрд тг против 18,4 млн тг. Далее Банк ВТБ, заработавший за первые 4 месяца 2018 года в 12 раз больше, чем годом ранее, или 2 млрд тг.

Убыток зафиксировали всего три банка: Банк Астаны - 2,6 млрд тг, Альфа-Банк - 603,1 млн тг и НБ Пакистана в Казахстане - 37,2 млн тг. Совокупные потери трех банков составили 3,2 млрд тг.

Эффективность банковского сектора в январе-апреле 2018 года в виде рентабельности активов (ROA) выросла в 2,5 раза, составив 1,19% (годом ранее - 0,47%).

Наибольшую эффективность среди самых прибыльных БВУ по рентабельности активов показали: Bank RBK - 4,24%, Хоум Кредит Банк - 2,93% и Kaspi Bank - 2,13%.