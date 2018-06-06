Грузоперевозки по внутренним водным путям в РК сократились в 10 раз за год, грузооборот упал почти в 20 раз

Общая протяженность судоходных внутренних водных путей составляет 4,04 тыс. км, по которым за 2017 год было перевезено более 1,6 млн тонн грузов и багажа, что на 38,8% больше, чем за 2016 год.

Однако в текущем году ситуация изменилась, объем грузоперевозок за январь-апрель 2018 года составил всего 8,7 тыс. тонн, что на 89,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот за 4 месяца текущего года составил 43,4 тыс. ткм, что на 94,1% меньше, чем за январь-апрель 2017 года.

В целом за 2017 год объем грузооборота внутренним водным транспортом составил 26 млн ткм, что на 21,5% больше чем за 2016 год.

Пассажиров было перевезено речным транспортом лишь 0,5 тыс. человек, что более чем в 2 раза меньше, чем за январь-апрель 2017 года (1,1 тыс. человек).

Всего же за прошлый год было перевезено 58,7 тыс. пассажиров, что на 35,1% меньше, чем за 2016 год.

Пассажирооборот внутренним водным транспортом составил за 2017 год лишь 0,7 млн пкм, что на 41,7% меньше, чем годом ранее.

За январь-апрель текущего года пассажирооборот составил 7,8 тыс. пкм, что на 40,9% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы предприятий внутреннего водного транспорта за январь-апрель 2018 года составили 5,5 млн тг, что в 3,3 раза ниже, чем за январь-апрель 2017 года.

Впрочем, доходы сокращаются второй год подряд: за аналогичный период 2017 года доходы составили 18,4 млн тг, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.